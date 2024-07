Abbonamenti, un altro passettino avanti Nonostante il gran caldo, anche oggi sono state vendute delle tessere

La media vedita in questo luglio infernale (Benevento la città più calda d'Italia) è attestata sui 50 abbonamenti al giorno. Per la precisione oggi ne sono stati sottoscritti 58, una cifra che consente anche se lentamente di accostarsi a quota 2.500. Complessivamente le tessere sottoscritte (tanta gente è meritatamente al mare) sono 2.486. Il conto alla rovescia ci porta a quantizzare il tempo residuo per sottoscrivere l'abbonamento in circa 38 giorni (dipende dal giorno del week end del 25 agosto in cui si disputerà Benevento-Cavese). Dunque un ancora un bel po'm di tempo per andare ad una quota superiore a quella dello scorso anno.