Benevento, allenamento stamattina: alle 17,45 test col San Giorgio C'è curiosità per vedere all'opera per la prima volta la nuova squadra di Auteri

(f.s.) Niente sconti per i giallorossi. Nonostante l'allenamento congiunto di questo pomeriggio contro il San Giorgio del Sannio, Auteri ha comandato anche nella mattinata una normale seduta di lavoro. Sveglia come sempre alle 7,20, colazione alle 8,10, in campo alle 9, sempre per evitare le ore più calde della giornata. Non è il momento di interrompere la preparazione, anche se nel pomeriggio è previsto il primo test stagionale. Si continua a lavorare forte, perchè questo è il momento cruciale in cui bisogna mettere benzina nel motore per la lunga volata in campionato.

Come detto più volte l'appuntamento del pomeriggio contro la formazione di Pasquale Ferraro, neo promossa in Prima categoria, è per le 17,45. “Allenamento congiunto” per non dare i crismi dell'ufficialità (si evitano ammende e provvedimenti disciplinari) al test, che rimane interessante per rendersi conto del punto di preparazione raggiunto dalla squadra. Ci sono tante curiosità da appagare, a cominciare dalla scelta del portiere, che dovrebbe essere il giovane Alessandro Nunziante, 17 anni compiuti il 14 marzo scorso, fino a giungere al recupero fisico, dopo una stagione poco lusinghiera in Arabia, di Alin Tosca, il difensore rumeno, che per ora è l'unico reduce da un prestito ad essere stato aggregato alla comitiva. Lex nazionale della Romania non gioca una partita vera dal 5 novembre del '23, quando entrò in contrasto con la società dell'Al Ryiadh che lo aveva preso in prestito dal Benevento. Ancora un mese di panchina fino al 28 dicembre '23, tempo in cui si presume si sia allenato regolarmente e poi il distacco per tutto il 2024.

Ovvio che c'è anche curiosità nel vedere all'opera gli ultimi due arrivati, Davide Lamesta e Jacopo Manconi e al modulo che Auteri sceglierà per questa prima prova della nuova stagione.

Come abbiamo anticipato ieri mancherà Pierluigi Simonetti, che accusa un problema al ginocchio operato los corso anno ed è atteso da una visita specialista del dottor Lo Presti, dirigente del Rizzoli di Bologna.

L'appuntamento, lo abbiamo detto, è per le 17,45. Telecronaca in diretta su Ottochannel Calale 16 del digitale terreste e in streaming su Ottochannel.tv