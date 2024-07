Benevento, uno sguardo sul futuro Stamattina squadra a riposo. Simonetti a Bologna per la visita specialistica

Lunedì mattina riposo. E' di prassi dopo la prima amichevole stagionale disputata domenica pomeriggio. La squadra ha fatto una bella “tirata” nella prima settimana di lavoro e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: freschezza atletica (nonostante i giallorossi si fossero allenati anche di mattina) e idee già molto chiare.

Gaetano Auteri ha sostanzialmente ufficializzato il cambio “epocale” di modulo: dal suo fidato 3-4-3 al 4-3-3. Una difesa a 4 nuova di zecca, ma con “attori” di grande caratura e soprattutto abili anche a cambiare faccia eventualmente e trasformarsi in una linea a tre. E' in ansia il tecnico giallorosso per Simonetti, uno dei suoi pupilli, che ha bisogno di una visita specialistica per una “recidiva” al ginocchio operato l'anno scorso. Il giocatore romano è andato già in giornata al Rizzoli, perchè c'è esigenza di conoscere al più presto diagnosi e prognosi per essere poi in grado di decidere come rifinire eventualmente il reparto di centrocampo. Il presidente Vigorito ha assistito alla prima amichevole insieme al direttore Carli e sicuramente si sarà parlato delle operazioni di mercato che il Benevento dovròà ancora fare. Ne rimangono almeno cinque da concretizzare in uscita, poi, se sarà il caso, si parlerà di qualche eventuale nuovo arrivo.

Per tornare alla squadra e al suo lavoro al Mancini, va detto che nel pomeriggio i giallorossi si ritroveranno in campo per una nuova seduta di allenamento: appuntamento per le 17,30. Si riprende in attesa della prossima amichevole a Riano contro il Roma City che milita in serie D.

Nella foto il presidente Vigorito e il direttore Carli assistono da uno dei terrazzi dell'Hotel Mancini all'incontro col San Giorgio del Sannio