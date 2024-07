Abbonamenti, riprende la corsa Superata quota 2.600, mancano 34 giorni alla chiusura

Nonostante il clima vacanziero, dopo un week end povero di vendite sembra sia ripreso ad ardere il fuoco della passione giallorossa e anche in un lunedì anonimo come questo 22 luglio sono state sottoscritte 59 nuove tessere che porta il totale degli abbonamenti sottoscritti a quota 2.612. E' evidente che si aspetti un'impennata che magari arriverà nel mese di agosto. Lo ricordiamo alla campanella finale della campagna abbonamenti mancano ancora 34 giorni. Di tempo per sottoscrivere il proprio atto di fede verso la squadra giallorossa ce n'è ancora abbastanza.