Benevento, ancora una "doppia" in vista del test col Roma City Domani è prevista una sola seduta in mattinata. Nel pomeriggio riposo

Oggi un'altra seduta doppia per la gioia (!) dei giallorossi. Ma domani, in vista della seconda amichevole stagionale sul campo del Roma City (serie D) è prevista invece una sola seduta di allenamento in mattinata.

Prosegue bene la preparazione, a parte qualche intoppo, come li chiama Auteri, che hanno bloccato Simonetti e Agazzi. Nella partita di domenica il tecnico avrà l'opportunità di testare altre situazioni e di vedere all'opera ancora una volta i ragazzi promossi dal settore giovanile. Il Roma City è formazione di serie D di buona caratura e di grandi ambizioni, per cui è pensabile che sia un avversario tosto in questo periodo della preparazione.

Nel pomeriggio di oggi il tecnico farà qualche prova tecnica in vista dell'amichevole al Riano Athletic Center. Dopo il test sul campo dei capitolini, mancherà solo l'ultima amichevole con la Roma Primavera per chiudere il cerchio del ritiro e per iniziare le sfide ufficiali. In Coppa Italia, lo ricordiamo, il Benevento riceverà il Taranto al Vigorito domenica 11 agosto: la partita inizierà alle ore 20.