Benevento, pomeriggio di riposo: domani seduta mattutina Poi alle 17,30 è previsto l'allenamento congiunto contro il Roma City

Pomeriggio di riposo, come avevamo anticipato ieri, per il Benevento che stamattina ha invece svolto una elaborata seduta di allenamento. Prima lavoro in palestra, poi esercitazioni tecniche con situazioni di uno contro uno, due contro due, ecc. Lavoro tattico sulla costruzione del gioco e partita finale su una porzione ridotta di campo.

Auteri ha concesso mezza giornata per rifiatare, ma già domani mattina ci si allena a prescindere dalla partita prevista al Riano Athletic Center di Riano sulla via Tiberina contro il Roma City.

Giornata tipo per la squadra giallorossa: sveglia alle 7,20, colazione entro le 8,10, sul campo alle 9 per un paio di ore senza sconti. Alle 12 il pranzo e dopo il riposo pomeridiano partenza in pullman alle 15,15 per il centro sportivo del Roma City. L'arrivo negli spogliatoi è previsto per le 16,15, alle 17,30 l'inizio dell'allenamento congiunto con la formazione capitolina che milita in serie D ed è allenata da Agenore Maurizi.