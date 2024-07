Kubica, prima vittoria in Polonia Alla seconda giornata di Ekstraklasa il suo Motor Lublin ha violato il campo del Lechia

Nella sua nuova squadra in Polonia, il Motor Lublin, ha già giocato due partite di campionato: Kristof Kubica la prima l'ha persa in casa (contro il Rakow), nella seconda si è riscattato con un bel 2 a 0 in trasferta sul campo del Lechia Gdanak. E' l'Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. L'ormai ex giallorosso ha postato la sua foto ed ha scritto: “Brava squadra”, beccandosi il “mi piace” da tanti suoi ex compagni di squadra che lo seguono ancora sul profilo Instagram, da Masciangelo a Lanini, a Marotta, Ferrante, Paleari e persino Diego Farias. A riprova di ciò che tante volte ha ripetuto anche Auteri e cioè, che il polacco, al di là delle sue doti calcistiche, è un ragazzo che si è sempre fatto voler bene.