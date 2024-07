Calendario di C, un particolare: le prime sette giornate quasi tutte in notturna Alcune squadre come Potenza e Sorrento giocano più di tutte nel pomeriggio

Facciamo un po' le carte a questo primo scorcio di campionato. Molti si lamentano delle partite sempre al lunedì e in notturna. Per altri potrebbe persino essere un riguardo verso gli impianti migliori.

In verità la prima giornata si gioca per intero alla luce dei riflettori fatta eccezione per Sorrento-Catania e Picerno-Avellino, che giocano alle 18 rispettivamente di sabato e domenica. Il campionato inizia venerdì 23 con tre anticipi: Giugliano-Taranto, Juventus-Cerignola e Latina-Casertana. Di sabato una sola partita, quella di Potenza tra Sorrento e Catania (ore 18). Tre partite di domenica: Picerno-Avellino come detto alle 18, Messina-Potenza e Turris Monopoli entrambe alle 20,45. Di lunedì, insieme al Benevento alle 20,45 ci sono Crotone-Team Altamura e Foggia-Trapani. I tifosi giallorossi hanno comunque un giorno in più per fare l'abbonamento, la cui campagna a questo punto si chiude alle 23,59 di domenica 25 agosto.

Alla seconda giornata di lunedì in notturna, oltre a Catania-Benevento, ci sono anche Avellino-Giugliano e Cavese-Crotone. Anche la seconda giornata si gioca interamente in notturna, fatta eccezione per Potenza-Turris (ore 18).

Alla terza giornata, ancora quasi tutta interamente in notturna, non ci sono posticipi al lunedì: partite tutte al sabato e alla domenica. Alle 18,30 solo Juventus-Catania (sab) e Sorrento-Altamura (dom).

Anche la quarta giornata si giocherà quasi tutta in notturna. Mentre il Benevento sarà di scena di domenica al San Nicola di Bari contro l'Altamura, al pomeriggio di sabato, 18,30, sono previste Crotone-Messina e Monopoli-Juventus. L'anticipo di venerdì saranno Potenza-Sorrento e Taranto-Trapani, il posticipo di lunedì toccherà a Latina-Foggia.

Quinta giornata (siamo tra il 21 e il 23 settembre) ancora quasi per intera di sera. Anticipo al venerdì per Messina-Casertana, Giugliano-Catania di domenica alle 18,30, Trapani-Juventus addirittura domenica alle 16,15, Il Benevento riceve il Foggia al Vigorito alle 20,45.

La sesta giornata è infrasettimanale e come al solito 8 gare su 10 si giocano alle 20,45. Tre al martedì Casertana-Taranto, Altamura-Cavese e Tirris-Avellino, 5 il mercoledì dove solo Potenza-Trapani si gioca elle 18,30, due al giovedì: Juventus-Picerno alle 18,30 e Monopoli-Benevento alle 20,45.

Alla settima giornata ancora sette partite alle 20,45 e tre alle 18,30. Anticipo al sabato per Taranto-Sorrento alle 18,30, 7 partite di domenica (Cerignola-Casertana e Cavese-Latina alle 18,30) e due postici al lunedì alle 20,45: Picerno-Messina e, ovviamente, Benevento-Juventus.