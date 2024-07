Perlingieri, "sublussazione" gestibile. Crescono gli altri La situazione complessiva dell'infermeria a 7 giorni dalla chiusura del ritiro

Nel pomeriggio è prevista un'altra seduta di lavoro per i giallorossi. Uno sguardo interessato ai giallorossi che lamentano qualche acciacco. A cominciare da Mario Perlingieri, sfortunato protagonista della partita di ieri pomeriggio all'Athletic Center di Riano. Il giovane centravanti di Torre Annunziata si è procurato una “sublussazione” alla spalla destra. Si tende quindi a non fermarlo, ma a farlo lavorare tranquillo in manikera differenziata stando attenti ad evitare ogni ulteriore scossone al braccio. Il dolore è abbastanza sopportabile, quando può il ragazzo giallorosso mette un “reggibraccio”.

Procede bene anche la situazione di Pierluigi Simonetti: lui sta ancora lavorando in palestra e in piscina, probabile che inizi qualcosa domani sul campo.

Per quanto riguarda Agazzi va avanti il piano di recupero e per lui è previsto ancora per un po' un lavoro personalizzato.

Infine Filippo Nardi. Lui è stato fermato solo per precauzione e non ha partecipato all'allenamento congiunto col Roma City. In mattinata ha fatto lavoro di palestra, per qualche giorno sarà gestito, ma presto dovrebbe rientrare in gruppo.

In fondo la preparazione, certamente dura (soprattutto in questo momento in cui si lavora di più), ha provocato solo qualche piccolo fastidio. La truppa lo sta sopportando benissimo.