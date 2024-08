Giallorossi, una giornata di svago in vista del rush finale Da domani si torna a sudare in vista dell'ultima amichevole con la Primavera della Roma

Tra i turisti che visitano la “città eterna” gira da sempre questo detto: “Non si può venire a Roma senza vedere il Papa”. Il fatto è che Roma ha tutto quello che si chiede. Il mare a due passi, ma anche un'infinità di attrazioni. Forse non tutti conoscono le particolarità del parco di Cinecittà, dove ci sono attrazioni per grandi e piccini. Talia e Starita, ma anche altri come Lanini, hanno scelto “Aktium” che èuna delle attrazioni acquatiche più apprezzatedi Cinecittà World. Si tratta di un grande water family coaster, una montagna russa acquatica per famiglie, che offre emozionibagnate, adrenalina e divertimento. È una delle montagne russe acquatiche più alte e veloci d’Italia, con un'altezza di oltre 20 metri e una velocità che raggiunge i 70 km/h. L'attrazione ha inizio in uno dei grandi set dell'antica Roma, una delle 7 aree a tema di Cinecittà World. Bella scelta, non si può che approvarla. Non capita tutti i giorni salire su una montagna russa acquatica.

Altri, come Lamesta, non hanno voluto capovolgere le proprie abitudini: quando c'è da riposarsi c'è il mare. E l'ex riminese se n'è andato con altri compagni al V Lounge Beach di Ostia, come nell'occasione della sosta precedente. Il V Lounge Beach è una location unica nel suo genere:ristorante sul mare, location per eventi, piscina privata, terrazza vista mare, area vip e molto altro.

Una giornata di svago, in attesa del rush finale che inizia domani e va diritto verso l'amichevole con la Roma Primavera domenica al Mancini.