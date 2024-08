Abbonamenti, vicinissimo il traguardo delle tremila tessere Già domani, nonostante il week end festivo, si potrebbe superare la cifra tonda

Alla vigilia di un altro week end di fuoco, la sottoscrizione degli abbonamenti in casa giallorossa ha avuto una piccola spinta in alto: sono 48 le tessere sottoscritte in questo secondo giorno di luglio, come non avveniva da un po' di tempo. Quota tremila resta ancora non conquistata, ma questa volta mancano davvero pochi abbonamenti per tagliare il traguardo. Ne mancano 17 e tutto sommato anche domani, sabato 3 agosto potrebbe essere il giorno buono per toccare la cifra rotonda. Siamo arrivati infatti a quota 2.935, che di per sé resta già un buon numero. E' lecito però attendersi qualcosa di più e considerati i tempi più o meno calcolati perchè ci siano nuovi arrivi in squadra, i prossimi abbonamenti dovranno per forza essere il frutto della fede nell'operato di questa società. Il tempo dopotutto non manca visto che la campagna abbonamenti terminerà alle 23,59 di domenica 25 agosto.