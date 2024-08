Benevento, un giorno di vita e già abbonata: la bella storia di Nicoletta È la più giovane fidelizzata del club e forse d'Italia

Dopo un giorno di vita, Nicoletta è già abbonata del Benevento. Ovviamente, è tutto merito dei genitori che, da amanti della Strega, non hanno perso tempo ad acquistare la tessera di fidelizzazione per la piccola che è nata il primo agosto. Sarà presto al Vigorito? Difficile, ma non impossibile. Una cosa è certa: Nicoletta è l'abbonata più giovane in assoluto del Benevento Calcio e probabilmente anche d'Italia. Una passione presente sin dai primi vagiti, con il Benevento che può vantare tra le proprie fila una tifosa in più nel futuro.