Benevento, ritiro agli sgoccioli: oggi ancora una "doppia" Domani amichevole con la Roma Primavera e rientro in città

Penultimo giorno nel ritiro romano per la truppa di Auteri. Niente sconti per la “chiusura”, anzi si va avanti a furia di doppie sedute e con la giornata campale di domani, che prevede allenamento al mattino, test match con la Roma Primavera nel pomeriggio (ore 17) e partenza in pullman per il ritorno in sede alle 20.

Dicevamo di oggi, giornata intera di lavoro. Si lavora sulla forza esplosiva, quella che letteralmente ha l'obiettivo di “sviluppare la capacità del corpo di saper generare una grandissima quantità di forza nel minor tempo possibile”.

Ovvio che alla parte di esercitazioni fisiche in palestra si abbinino quelle tecnico-tattiche sul campo. Grande attenzione alle chiusure difensive, ma anche al lavoro misto. E al cosiddetto lavoro intermittente che consente di sviluppare la capacità del corpo di saper generare una grandissima quantità di forza nel minor tempo possibile. L’interesse principale del lavoro intermittente è di poter mantenere a lungo il consumo di ossigeno il più vicino possibile al suo livello massimale per tutta la durata dell’esercizio e senza sollecitare notevolmente il metabolismo lattacido.

Dunque anche nella giornata odierna ci sarà da lavorare sodo. La mattinata romana è sembrata meno calda del solito, ma le temperature tenderanno ad innalzarsi, anche se nel pomeriggio sono previste delle leggere piogge sulla capitale.