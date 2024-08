Benevento, domani test con la Roma Primavera: tre assenti Ma la partita dovrà aprire uno squarcio sul futuro per molti giovani aggregati alla prima squadra

Un altro test, l'ultimo in terra romana domani pomeriggio (inizio ore 17) contro la Primavera dell'As Roma. Un test importante per il Benevento, che deve tirare le somme di questo ritiro, decidere su quanti e quali giovani poter contare e a che punto è la preparazione pre-campionato.

Al di là dei giovani aggregati dalla formazione Primavera (Avolio, Ciurleo, Sena, Prisco, Veltri, Rossi, gli stessi Carfora e Sorrentino), bisogna decidere la sorte dei portieri, uno dei quali certamente andrà ancora in prestito.

E' un passaggio importante, uno step che prelude alla seconda fase, quella che prende il via con la Coppa Italia (11 agosto) e che si tuffa direttamente nel campionato (26 agosto).

Auteri opterà ancora una volta per una formazione mista, anche in considerazione di alcune defezioni scontate. Non dovrebbe esserci Mario Perlingieri, che sta decisamente bene, ma a cui, in via precauzionale, va ancora evitato ogni contatto fisico. Non ci sarà ancora Perluigi Simonetti, che sta svolgendo il suo percorso di recupero per l'infiammazione al ginocchio operato lo scorso anno, così come Davide Agazzi, che da parte sua continua negli allenamenti differenziati per raggiungere la forma fisica ottimale.

E', invece, disponibile Filippo Nardi, a cui era stata risparmiata domenica scorsa l'amichevole contro il Roma City. Il centrocampista trevigiano ha svolto regolamente il lavoro col gruppo e se Auteri vorrà, potrà utilizzarlo per questo ultimo test in terra romana.

Nella foto Filippo Nardi: possibile il suo rientro