Taranto, black out: domenica gioca? Il caos che si è generato nella città dei due mari potrebbe portare ad un forfait

Molti cominciano a chiedersi se domenica andrà davvero in scena Benevento-Taranto di Coppa Italia. Tutto quello che sta accadendo nella città dei due mari è, calcisticamente parlando, una sorte di catastrofe. Presidente dimissionario, allenatori che si danno per malati, giocatori che scappano e rescindono. Il ritiro (?) di Viggiano ormai interrotto, pochi giocatori a disposizione del secondo allenatore Rizzi per preparare non si sa cosa. Dispiace, ma in fondo nelle diatribe tarantine non possiamo entrarci certo noi: la cosa interessa maggiormente perchè domenica è in programma la prima di Coppa Italia proprio con la squadra jonica. Che a questo punto rischia seriamente di saltare.