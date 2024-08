L'arbitro. Benevento-Taranto ad un fresco "terzo anno" Sarà Gabriele Sacchi di Macerata, 32 anni, a dirigere la prima di Coppa Italia

A dirigere Benevento-Taranto di Coppa Italia di domenica sera al Vigorito (sempre che il Taranto abbia superato i problemi di questi giorni) sarà un arbitro giovane (è nato il 4 novembre del '92, ha dunque appena 32 anni), Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, che inizia la sua terza stagione in Lega Pro. Sacchi che ha uno score di 23 partite dirette in Lega Pro non ha mai prima d'ora incrociato il Benevento (tranne che in due partite della Primavera, in casa con la Reggina, in trasferta con la Ternana). Con lui hanno vinto 10 volte le squadre di casa, 6 quelle in trasferta, mentre 7 sono stati i pareggi. Ha decretato complessivamente 3 rigori e comminato 2 espulsioni.

Assistenti Carrella di L'Aquila e Chiavaroli di Pescara, quarto uomo Castellone di Napoli.