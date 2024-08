Abbonamenti, un altro passo verso la cifra dello scorso anno Sono 3.238 le tessere ad oggi sottoscritte

Altre 46 tessere si aggiungono in questo 8 agosto al complessivo di quelle sottoscritte dall'inizio della campagna abbonamenti. Il totale fa 3.238 che significa un avvicinamento significativo alle 3.740 tessere dello scorso anno. Come dire che ne mancano solo 502 per pareggiare quel dato e sperare in un incremento rispetto al passato campionato. Per sottoscrivere la tessera d'abbonamento per le partite casalinghe del Benevento Calcio, lo ricordiamo ancora una volta, ci sarà tempo fino alle 23,59 del 25 agosto.