Benevento-Taranto, rileggi la conferenza stampa di Auteri

Il Benevento domani giocherà il primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia, contro un Taranto alle prese con una grave crisi societaria. Tra pochi minuti, Gaetano Auteri presenterà l'incontro in conferenza stampa.

Mister, primo impegno ufficiale della stagione. È rammaricato per la situazione del Taranto che vieta il Benevento di un test importante a due settimane dall'inizio della stagione?

"Ci dispiace dei problemi che sta attraversando il Taranto. È sempre calcio d'agosto, questo non è il momento di dare giudizi. Avremmo preferito che loro fossero al completo. Abbiamo fatto un buon lavoro, particolari intoppi non ce ne sono a parte quello di Nardi che valuteremo".

Che problema ha Nardi nello specifico?

"Quello di Nardi è un problema di cui dobbiamo valutare l'entità. Di sicuro non è disponibile, stava facendo un lavoro buono. Ne prendiamo atto. Per fortuna c'è tempo per recuperare. Per il periodo in cui stiamo, la squadra sta bene. Non siamo al top della forma, ma questo si acquisisce anche giocando. Al di là delle problematiche del Taranto, dobbiamo giocare nel modo giusto mettendo in pratica tutto ciò che abbiamo provato nel corso del mese".

In base a cosa farà le scelte?

"Non ci sarà mai una formazione tipo. Domani giocheranno tutti quelli che nel corso dell'ultimo mese hanno dimostrato di stare meglio. I ragazzi dovranno guadagnare credibilità attraverso il lavoro giornaliero. Eviterò di rischiare quei calciatori che hanno avuto dei problemi fisici".

A quali alternative state pensando a centrocampo?

"Con Simonetti stiamo facendo un lavoro di grande cautela: è vero che ha saltato la preparazione, ma ha dei valori fisici importanti. Per il resto non sono preoccupato. Mi dispiace per Nardi, questo è normale. Valuteremo domani. C'è un ragazzo giovane che è venuto con noi che appartiene al settore giovanile, avendo fatto delle esperienze importanti che ha qualità come Prisco. È un ragazzo che mi piace, sono sicuro che è in grado di reggere bene la posizione. Poi abbiamo dei calciatori duttili come Talia e Pinato che hanno fatto grandi cose. L'anno scorso abbiamo fatto una semifinale play off facendo giocare giovani veri, forse siamo stati una delle poche squadre. La sostanza è ciò che abbiamo prodotto, gettando le basi per proseguire su questa strada. Talia si deve confermare, ma ha già degli step più alti. Tra quelli che sono fuori, vedremo chi avrà la voglia di proseguire il percorso di lavoro. Chi sposa la nostra causa è sempre ben accetto, ma sarà sempre il campo a determinare tutto. Le mie braccia sono aperte, questo è l'orientamento della società".

È stato scelto il capitano?

"Per quanto riguarda il capitano, ci sono elementi come Meccariello, Berra, Manfredini e Capellini che hanno i requisiti giusti per esserlo".

In quale posizione può giocare Viscardi?

"Viscardi ha delle qualità importanti, forse non se ne rende conto. Può giocare in tutti i modi, ha una buona gamba. È chiaro che deve fare un percorso di crescita, ma le potenzialità sono elevate".

State pensando all'acquisto di un esterno offensivo?

"Abbiamo preso degli elementi come Manconi e Lamesta che stanno facendo bene. C'è Lanini, così come Starita e Perlingieri che ora è un po' indietro a causa del problema alla spalla. Sono tutti ragazzi che hanno qualità importanti. Non so cosa faremo, c'è tempo. Sicuramente abbiamo argomenti importanti in avanti, dobbiamo giocare sempre da squadra perché non possiamo lasciare gli attaccanti al loro destino. Per le valutazioni di mercato ci sarà tempo".

Cosa può dirci di più sul portiere?

"Nunziante è potenzialmente un portiere con delle qualità importanti. Lo deciderà il campo. Lui sa che in questi step di lavoro deve crescere. In questo momento sto facendo queste scelte, c'è Manfredini che dietro è un portiere sicurissimo. Vogliamo valorizzare delle risorse che vengono dal nostro settore giovanile, senza togliere nulla al potenziale della squadra. È sempre il campo quello che decide. Siamo in un momento in cui stiamo facendo delle valutazioni".

Quali giovani la stanno impressionando di più?

"Talia, Viscardi, Perlingieri stanno proseguendo il percorso di lavoro dello scorso anno. Sena è un altro elemento con dei margini di miglioramento. Vogliamo creare una buona mentalità. Sorrentino ha delle qualità, ma in questo momento è in difficoltà. Deve fare uno step ulteriore".