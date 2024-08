Auteri apre le braccia ad Acampora "Se lui ci sceglie, noi lo aspettiamo in campo", dice il tecnico di Floridia

“Se lui ci sceglie, noi lo aspettiamo in campo”. Una frase che è tutto un programma quella di Gaetano Auteri riferita a Gennaro Acampora. Il tecnico di Floridia sa bene che la squadra è un po' “corta” soprattutto a centrocampo, ma non si fascia la testa. E soprattutto non vuole crearsi condizionamenti di sorta. E' lui stesso ad aprire l'argomento: “Tantissimi non siamo, ma abbiamo fuori dei giocatori sotto contratto. Ci sono ora 15 giorni per fare valutazioni e tirare delle somme, lo faremo insieme alla società: ognuno di noi lavora per il bene del Benevento”.

Gli aggregati dell'ultima ora, lo sanno tutti, sono Acampora, Viviani, Benedetti (che ieri sera era a vedere la partita in tribuna), Alfieri. Fra un po' ci sarà anche Letizia. I riflettori però si accendono soprattutto su Acampora, che già a gennaio aveva chiesto alla società di rientrare dopo i primi sei mesi a Bari poco lusinghieri. “Non chiudo le porte a nessuno – dice don Gaetano – se i giocatori hanno voglia di sposare le nostre idee, i nostri criteri, il nostro modo di lavorare, il nostro progetto, che è poi quello della società a cui tutti dobbiamo rendere conto, chi vorrà misurarsi non a parole ma coi fatti e con gli atteggiamenti giusti, da noi troverà sempre le porte aperte”.