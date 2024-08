Nardi, che tegola: crociato rotto Dopo la distorsione al ginocchio, la prognosi peggiore

Le brutte notizie a volte arrivano all'imbrunire. Come quella che riguarda Filippo Nardi, fermato per una innagurale distorsione al ginocchio destro. La prognosi è delle peggiore, rottura del crociato. Una tegola tremenda per il Benevento proprio alla vigilia dell'inizio del campionato.