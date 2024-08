Dalle 14 di oggi parte la prevendita di Benevento-Potenza Botteghini chiusi a Ferragosto e il giorno 16

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 14:00 di oggi 14 agosto 2024 e fino alle ore 21:45 del 18 agosto p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Coppa Italia Serie C Benevento-Potenza, in programma il giorno 18 agosto p.v. alle ore 21:00. I prezzi: Curva Sud: 2 euro per gli abbonati, 10 per gli altri. Distinti: 2 euro per gli abbonati, 13 per gli altri. Settore ospiti 10 euro.

NB: I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA e da prevedere ulteriori commissioni di servizio aggiuntive Ticketone pari ad 1,50€ + iva.

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

COMUNICAZIONE CHIUSURA BOTTEGHINI

Il Benevento Calcio comunica che giovedì 15 agosto 2024 (FESTIVO) e venerdì mattina 16 agosto 2024 (per aggiornamenti della piattaforma ticketing), i botteghini dello Stadio "Ciro Vigorito" resteranno chiusi al pubblico.

La biglietteria riaprirà regolarmente al pubblico venerdì pomeriggio, 16 agosto p.v,, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.