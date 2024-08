Benevento, questo pomeriggio verifica della forma fisica Auteri deve accertarsi delle condizioni di Simonetti, per una possibile convocazione

Benevento in campo questo pomeriggio per gli ultimi spiccioli di preparazione alla sfida di Coppa Italia contro il Potenza. Appuntamento all'Imbriani alle 17,45.

Auteri deve dare l'ultima controllatina alla condizione fisica dei suoi, per decidere la lista dei convocati e magari azzardare qualche scelta che solo qualche giorno fa sembrava impossibile fare.

I riflettori sono stati puntati negli ultimi due giorni su Pierluigi Simonetti e Davide Agazzi. L'ex ternano è quello più lontano da una forma accettabile: è rientrato in gruppo, ma lavora ancora in maniera controllata. Tutt'altra storia per Simonetti, che dopo il consulto al Rizzoli dal dottor Lo Presti, ha sempre lavorato con lo staff medico (poco meno di un mese) cercando di pareggiare il lavoro che svolgevano i suoi compagni con Auteri. In poche parole il centrocampista romano, in quanto a condizione, è più avanti di quello che si potesse pensare, tanto da solleticare il tecnico su un una sua eventuale convocazione.

Negli ultimi giorni di allenamenti all'Imbriani anche Manconi e Lanini hanno svolto un lavoro personalizzato: il centravanti ex Modena ha sofferto di un lieve affaticamento muscolare, il bomber torinese ha invece lavorato a parte per un leggero trauma distorsivo. Sono state usate le precauzioni del caso, ma entrambi questo pomeriggio dovrebbero unirsi al gruppo.

Ovvio che Auteri guardi con interesse anche i passi avanti che fanno Acampora e Viviani, destinati, dopo l'infortunio occorso a Nardi, ad essere reintegrati nell'organico che parteciperà al prossimo campionato di serie C. Il mancino napoletano è sicuramente più avanti di condizione rispetto al bresciano, tanto da far pensare addirittura ad una prima convocazione per la sfida di domenica contro il Potenza.

Il Benevento chiuderà la settimana di preparazione domani con una seduta mattutina (9,30) e domenica con una rifinitura sempre di mattina in vista della sfida delle 21 contro la squadra lucana.