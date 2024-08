Stasera il Benevento sarà un "laboratorio" sperimentale Bisogna rimettere insieme i tasselli del centrocampo, ma occhio a ogni reparto

(frasan) Auteri in conferenza ha ripetuto spesso che lui alla Coppa Italia ci tiene e che vuole passare il turno: “Figuriamoci, non ci stiamo a perdere neanche in allenamento...”. Ma quello che è l'ultimo test prima del campionato assume addirittura una rilevanza maggiore del passaggio del turno agli ottavi di Coppa. Il destino ha voluto che il “cuore” della squadra, il reparto che ne costituisce il motore, ovvero il centrocampo, abbia bisogno di un restyling rapido proprio alla vigilia del campionato.

Allarga le braccia don Gaetano: “Nessuno avrebbe potuto prevedere che ci sarebbero mancati prima Simonetti e poi Nardi, oltre che Agazzi (e Carfora). Ma a me non piace lamentarmi, troveremo le soluzioni giuste”.

Le soluzioni, in fondo, erano a portata di mano: niente trattative con altre società, ma solo un confronto schietto e cordiale con chi, di rientro dai prestiti dell'ultima stagione, è ancora legato contrattualmente al Benevento. E allora la partita di stasera diventa una sorta di “laboratorio” in previsione campionato. Sotto la luce dei riflettori ci saranno soprattutto Acampora e Viviani, ma non solo loro: anche Tosca, Benedetti, Simonetti.

Dei primi tre avevamo un po' perso le tracce. Certo le prestazioni della scorsa stagione rispettivamente nel Bari, nel Cosenza e nell'Al Riyadh, non sono state estremamente positive. Ma la qualità dei tre giocatori non è in discussione. Piuttosto è importante la voglia di riscatto e la convinzione di sposare un progetto in un campionato meno performante, ma estremamente impegnativo come la serie C.

E allora occhio ai “reintegrati” che possono cambiare il volto al centrocampo giallorosso, ma occhio anche a chi è stato ripreso per i capelli, come Simonetti, che sembrerebbe rimesso a nuovo e non più dipendente dal vecchio infortunio al ginocchio.

Auteri deve guardare al suo “laboratorio” tenendo conto di mille sfaccettature: giocar bene col Potenza è prioritario. Ma a lui interessa anche la situazione in prospettiva. Tra sette giorni contro la Cavese gli mancheranno Talia e Meccariello. Sono entrambi squalificati: il primo per l'espulsione contro la Carrarese (un turno), il secondo per recidività in ammonizioni (ne subì due nel play off, tante quante bastarono per un turno di squalifica). Ecco il perchè del recupero di Tosca, che stasera dovrebbe fare il centrale mancino al fianco di Capellini, così come quello di Benedetti, che comunque è un altro buon elemento a sinistra. A centrocampo bisogna guardare contemporaneamente al presente e al prossimo futuro. Senza Talia contro la Cavese sarà dura: le condizioni di Acampora e Viviani non sono eccelse, ma tra una settimana entrambi saranno migliorati. Uno può fare il vertice basso (Viviani), l'altro la mezzala (Acampora). Da accoppiare a Pinato o a Simonetti in un centrocampo nuovo di zecca. Prendere o lasciare. Ecco perchè Auteri avrà mille occhi stasera per trovare quelle soluzioni che possano far rendere al massimo la squadra giallorossa.

Nella foto Alin Tosca