Nardi a Bologna, domani mattina l'intervento ai legamenti Per Meccariello è prevista per mercoledì la risonanza magnetica

Come era programmato Filippo Nardi è andato a Bologna stamattina a visita dal dottor Lo Presti per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il dirigente del Rizzoli ha confermato la diagnosi fatta dai medici sanniti ed ha programmato per domani mattina l'intervento di ricostruzione del legamento rotto.

Intanto a Benevento i sanitari sono alle prese con altre problematiche. Innanzitutto quella inerente Meccariello, che è uscito dopo 10 minuti dall'inizio della partita col Potenza: si teme una distrazione muscolare e già mercoledì il giocatore caudino sarà sottoposto a risonanza magnetica.

La situazione medica dei giocatori giallorossi vive un momento di stress. Questa mattina Lamesta, Lanini e Avolio avevano la febbre, mentre viene monitorato attentamente il difensore Capellini, che ha accusato una lieve labirintite (un malanno che lo colpì anche l'anno scorso in agosto). Inoltre, ovviamente c'è da tenere sotto controllo Lanini, che s'era fermato per un paio di giorni la settimana scorsa per una lieve distorsione ad una caviglia.