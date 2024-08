Abbonamenti a meno 60 dalla quota dell'anno scorso Anche oggi ne sono state sottoscritti 65 portando la quota complessiva a 3.680

Leggera impennata (nonostante la sconfitta in Coppa col Cosenza) rispetto al week end per la vendita delle tessere d'abbonamento. Nella giornata di oggi ne sono sate sottoscritte 65 che portano la cifra totale a quota 3.680. Ormai si è a 60 tessere dalla quota dello scorso campionato e c'è la reale possibilità di superlarla in questo rush finale. Ricordiamo che la campagna abbonamenti scadrà alle 23,59 di domenica 25 agosto, poco meno di 24 ore prima insomma dell'esordio in campionato contro la Cavese.