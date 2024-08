Mercato serie C: la Juventus spende 2miloni e mezzo per un atleta della Next Gen Scatenato anche il Catania, insaziabile il Trapani che cerca anche Muraro

Se il Benevento è costretto a qualche intervento in extremis sul mercato, anche altre squadre sono degli autentici cantieri aperti. Uno di questi è il Catania, che domenica contro il Crotone in Coppa ha potuto utilizzare solo 13 atleti senior, oltre che una nidiata di ragazzini. Bisogna dire che non è ancora decisa la sorte degli attaccanti D'Andrea e Cianci, ma la società ha già pressochè messo in lista di sbarco 9 elementi: i difensori Monaco, Silvestri, Curado, Rapisarda e Celli, il centrocampista Zanellato e gli attaccanti Chiricò, De Luca e Di Carmine. Faggiano ha pochi giorni per trovare loro una nuova collocazione.

Ma è ovvio che il Catania aspetta i nuovi acquisti: Adriano Montalto (ex Casertana) e lo spagnolo Kaleb Jimenez erano già sugli spalti del Massimino nella gara col Crotone e saranno ufficializzati a breve insieme ai due esterni Gabriel Lunetta e Davide Guglielmotti, entrambi lo scorso anno a Lecco. Ma è pronto anche il quinto acquisto, che è Alessandro Malomo, difensore classe 91 di proprietà della Triestina.

C'è però anche un nome nuovo per l'attacco ed è quello di Andrea La Mantia, 33 anni, lo scorso anno 8 reti nella Feralpisalò. Monitorato ance Ernesto Torregrossa, in uscita dal Pisa.

In dirittura d'arrivo ad Avellino l'affare Enrici, mentre il Foggia avrebbe messo nel mirino Pietro Cianci del Catania, ma su di lui ci sono anche altre società.

Chi sembra incontentabile è il Trapani. Dopo aver sondato il terreno per l'ex giallorosso Ionita, ora sembra aver di nuovo messo gli occhi su Jacopo Murano, cannoniere del Picerno. Da considerare che la squadra del munifico presidente Antonini ha già in organico i vari Kanoutè, Fall, Lescano, Bifulco

Chiudiamo con la Juventus, che continua ad essere una "situazione estranea" alla serie C. La società bianconera chiude un altro acquisto in prospettiva: ha infatti trovato l’accordo per l’arrivo dal Genoa di Christos Papadopulos. Il classe 2004 partirà inizialmente proprio dalla Next Gen di Montero. Operazione in prestito con diritto di riscatto da 2,5 milioni di euro complessivi. In caso di riscatto, il greco firmerà un contratto fino al 2029. La domanda sorge spontanea: chi in serie C può permettersi un affare da duemilioni e mezzo di euro?