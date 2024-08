Abbonamenti, si avvicina quota quattromila Ben 90 sottoscrizioni in questo mercoledì. La cifra totale è di 3.831 abbonamenti

Se non è record giornaliero poco ci manca. 90 abbonamenti in un solo giorno testimoniano la voglia ancora esistente di abbonarsi al Benevento. Così dal 3.741 di ieri si è passati oggi alle 18,44 ai 3.831, che avvicina sempre di più la cifra totale a quella tonda dei 4.000. Mancano dunque 169 tessere alla quota agognata, mentre i giorni che servono per centrare il traguardo sono rimasti 4. La campagna, come è noto si chiuderà domenica sera alle 23,59.