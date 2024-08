Il neo acquisto Ferrara oggi in città per le visite mediche Nel pomeriggio già il primo allenamento all'Imbriani

Il neo acquisto giallorosso Antonio Ferrara sarà oggi in città per aggregarsi alla squadra di Gaetano Auteri. Arrivo previsto alle 11, quando insieme al suo agente raggiungerà lo stadio Vigorito. Subito dopo sono programmate le visite mediche per l'idoneità sportiva, nel pomeriggio altri test fisici presso il Centro Relax. Subito dopo, quando rientrerà allo stadio sono previste le foto di rito e l'intervista ufficiale. Alle 17,30 si aggregherà ai nuovi compagni per il primo allenamento della squadra.

Antonio Ferrara è nato il 3 marzo del 99 a Vallo della Lucania in provincia di Salerno. Era al Taranto dal 2018 (6 stagioni) e nelle file rossoblù ha superato le 100 presenze, nonostante la giovane età.