Benevento, torna il derby con la Cavese: 85 anni di storia Bilancio positivo per i giallorossi, che hanno vinto le ultime tre sfide

38 derby di campionato in 85 anni, con un esordio avvenuto nel lontano campionato di 1a Divisione 1939/40. Storia del 21 gennaio 1940, campo di Santa Maria degli Angeli. Il Benevento di Enrico Ambrosini ospita la capolista Cavese, uno squadrone allenato dall'ex nazionale Virgilio Levratto, lo “sfondareti”, medaglia di bronzo con l'Italia alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Finisce 1 a 1 grazie al gol dell'aquilotto Vetro e al pareggio in extremis dell'attaccante sannita Iurillo (in maglia azzurra come si usava a quei tempi). La Cavese vincerà quel campionato, il Benevento si classificherà in terz'ultima posizione.

IL BILANCIO. Da quel giorno di 84 anni fa di sfide tra strega e aquilotti ne sono state giocate altre 37. Il Benevento è in leggero vantaggio nel computo delle vittorie: 12 a 9. Ben 17 i pareggi.

E dire che la squadra giallorossa ci mise un po' prima di cogliere il primo successo, arrivato al 7° tentativo dopo 3 sconfitte e 3 pareggi. Stagione in serie D 71-72: al vecchio Meomartini il Benevento di “Pinella” Baldini ebbe ragione sulla Cavese per 2 a 1: gol nei primi 25 minuti di Villa e Biasini, rete della bandiera metelliana di Galluzzi. Dopo il pari nella partita di ritorno (2-2) il Benevento inanellò la bellezza di cinque vittorie di fila tra il 71 e il 77.

I RISULTATI PIU' ROTONDI. Un 4 a 0 della Cavese all'11a giornata del campionato 69/70, una partita particolare firmata da un solo attaccante della Cavese, Nicola Raccuglia, siciliano trapiantato a Pescara. Un nome che dirà poco oggi, ma che divenne famoso negli anni ottanta per aver fondato il “brand” Nr, la marca di materiale sportivo che vestì tante squadre di serie A compreso il Napoli di Maradona del primo scudetto. Dalla parte giallorossa c'è al massimo un 3 a 0 giunto nella stagione della promozione in serie C del 73-74: prima giornata (come in questa stagione), 23 settembre 73. Per i giallorossi di Francisco Ramon Lojacono segnarono Iannucci, Capossela e Cianfrone. Fu l'avvio di un trionfo.

LE PAGINE PIU' NERE. Nonostante una rivalità che si è acuita solo negli anni, anche in principio non furono tutte rose e fiori. Alla seconda giornata di ritorno della stagione 70/71 Benevento-Cavese al Meomartini finì 1-1 (Brivio e Pellegrini), ma soprattutto terminò con l'aggressione all'arbitro De Juliis di Teramo e ben 8 mesi di squalifica al campo sannita (neutri di Sarno, Bagnoli, Salerno, Avellino) poi dimezzata visto che la squadra giallorossa rientrò al Meomartini il 23 maggio '71 in occasione della partita salvezza con la Paganese (4-0).

Ma la pagine più nera rimane quella del 28 dicembre 97, quando incautamente i tifosi metelliani furono fatti accomodare nella tribuna laterale, che ha lo stesso ingresso della tribuna centrale. Ci furono violenti scontri e parecchi feriti anche tra le forze dell'ordine sul piazzale antistante la tribuna. Tornando al calcio giocato, quella fu l'ultima vittoria della Cavese sui giallorossi (2-1: doppio Limetti, poi Mastroianni).

EN PLEIN NELLE ULTIME TRE. Dunque la Cavese non batte il Benevento dal 28 dicembre 97 e negli ultimi 9 derby la squadra sannita ha ottenuto quattro vittorie e cinque pareggi. In particolare ha vinto gli ultimi tre, quello di ritorno del 2008/09, il 10 maggio 2009 grazie ad un rigore di Giampiero Clemente, quello di due stagioni dopo il 14 novembre 2010, deciso ancora da Clemente con un diagonale al volo imprendibile e infine la sfida del Lamberti del 17 aprile del 2011, l'ultima in assoluto disputata dalla due squadre, terminata con la vittoria giallorossa per 3-2 (33' pt Clemente (B), 38' pt Pintori (B), 24' st e 26' st Schetter (C), 48' st Mounard (B)).

Nella foto grande Giampiero Clemente protagonista delle ultime due vittorie casalinghe del derby. Nel riguardo Iurillo (tratto da Benevento e la sua storia di N.Russo), autore del primo gol ai metelliani