Benevento, crescono Simonetti e Acampora. Fermo Viviani Il mediano bresciano colto da un attacco febbrile

Un'ora e mezza a tutta. Con un gruppo finalmente più corposo, pressochè al completo fatta eccezione per il febbricitante Viviani. Ora 17,30 all'Imbriani, la seduta è a porte aperte, il caldo asfissiante, ma nessuno si tira indietro. E c'è anche un bel colpo d'occhio sugli spalti dove si accalcano in tanti. Ai bordi del campo c'è il presidente Vigorito, insieme al direttore Carli e al manager Cilento. Ad allenarsi sulle linee laterali c'è anche Gaetano Letizia.

Ci sono tutti i giallorossi sotto osservazione in vista dell'esordio contro la Cavese di lunedì, ad iniziare dal neo acquisto Ferrara, appena prelevato dal Taranto. Ma ci sono anche Acampora, che partecipa a tutta la seduta, facendo ogni esercizio che gli viene richiesto. C'è Simonetti e la condizione sembra decisamente apprezzabile, c'è Capellini, che ha sofferto per quell'accenno di labirintite che gli ha fatto saltare la partita di domenica contro il Potenza, ma che sembra decisamente ristabilito. C'è anche Pinato, che non è un fulmine di guerra, ma segna un bel gol con una stilettata di sinistro.

E ci sono tutte e cinque gli attaccanti, fatti ruotare in continuazione: Lamesta, Manconi, Lanini, poi Starita e Perlingieri. L'attacco sembra dare buone soddisfazioni a don Gaetano, si muove rapidamente e conclude con efficacia.

Il centrocampo è il settore che preoccupa maggiormente. C'è il giovane Prisco, che evidentemente ha un posto sicuro nello scacchiere contro la Cavese, poi Simonetti e Pinato, ma senza sottovalutare Acampora, che sembra aver fatto un bel po' di passi avanti rispetto alla settimana scorsa. Di Viviani abbiamo detto. S'è buscato un attacco febbrile e salta la seduta, bisogna vedere come evolve il malanno.

In difesa le scelte sembrano più o meno fatte: Berra, Capellini, Tosca e il neo arrivato Ferrara. La squadra che affronterà la Cavese nella prima di campionato sta prendendo forma.

Si chiude alle 18,55. Domani si replica alla stessa ora all'Imbriani: 17,45. Domenica allenamento mattutino (9,30), nel pomeriggio trasferimento a Venticano. Lunedì rifinitura al mattino.