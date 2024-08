Benevento, ultima seduta pomeridiana: si aggrega Viviani Dopo l'attacco febbrile il mediano bresciano sarà almeno disponibile lunedì

L'ultima seduta pomeridiana del Benevento ha dovuto fare i conti col solito caldo afoso (dalle 17,45 a poco fa...). Domani mattina la squadra sosterrà una seduta mattutina alle 9,30 e Auteri ne saprà di più sulla formazione che scenderà in campo per la prima giornata di campionato contro la Cavese.

Questo pomeriggio si è aggregato al gruppo anche Mattia Viviani. Smaltita la febbre, è rimasto un noioso raffreddore, ma il giocatore di Mompiano ha ugualmente messo nelle gambe una proficua seduta di allenamento. Difficile che possa essere tra quelli che scenderanno in campo nell'undici iniziale, ma certamente Viviani andrà in panchina per dare una mano in caso di necessità.

Ovvio che proprio a centrocampo ci siano gli interrogativi maggiori. Auteri ha ritrovato Simonetti e Pinato, a cui quasi certamente concederà una maglia, insieme al giovane Prisco. Per la prima volta c'è anche Gennaro Acampora, che ha mostrato di avere una discreta condizione e che quasi certamente sarà chiamato nel corso della gara a tornare a giocare in maglia giallorossa dopo una stagione in prestito al Bari. Ricordiamo che nel settore centrale sarà assente anche Talia, che sconta un turno di squalifica dallo scorso anno (espulsione contro la Carrarese). Non dovrebbero esserci invece dubbi in difesa con la linea a quattro composta da Berra, Capellini, Tosca e il neo acquisto Ferrara. Così come in avanti saranno certamente chiamati inizialmente in campo i tre “tenores” Lamesta, Manconi e Lanini. E' quasi tutto pronto per l'esordio: seduta domani alle 9,30, rifinitura lunedì sempre di mattina. Alle 20,45 l'esordio al Vigorito contro la Cavese.