Benevento, prolungata la campagna abbonamenti La chiusura è stata prorogata a sabato 7 settembre

Il Benevento Calcio comunica che la campagna abbonamenti "L’AMOR CHE MOVE IL SANNIO E L’ALTRE STREGHE", inizialmente prevista in chiusura oggi alle 23:59, è stata prorogata.

La Società giallorossa ha deciso di estendere la vendita degli abbonamenti per tutti gli ordini di posto fino alla stessa ora di sabato 7 settembre 2024.



IMPORTANTE

Gli abbonamenti con validità 18 gare casalinghe, potranno essere sottoscritti fino alle ore 20:45 del giorno 26 agosto 2024.



Gli abbonamenti con validità 17 gare casalinghe, potranno essere sottoscritti fino alle 23:59 del 7 settembre 2024.



Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello Stadio Ciro Vigorito resteranno chiusi e che gli abbonamenti e/o i ticket per le singole partite casalinghe, potranno essere acquistati anche online/web oppure nei punti vendita autorizzati TicketOne.