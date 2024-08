Berra: "per giocare al meglio serve un equilibrio perfetto" "Terzino o centrale? Non trovo grossa differenza, mi trovo bene in tutti e due i ruoli"

Anche capitan Berra arriva in sala stampa. Si è appena preso i complimenti del presidente Vigorito: “Troppi complimenti, non so se me li merito tutti”. Il racconto della partita è frastagliato: “Eravamo partiti anche bene, abbiamo preso un gol che non ci aspettavamo di prendere. Per giocare al meglio serve un equilibrio perfetto e noi non lo abbiamo ancora trovato. Ma lo troveremo perchè stiamo bene insieme. E' un piacere e un onore prendersi le responsabilità con questi ragazzi”. Si parla spesso del suo ruolo: quest'anno esterno destro, l'anno scorso braccetto a destra o centrale nella difesa a tre: “E' un ruolo che avevo già fatto in passato, mi trovo bene non trovo grossa differenza”. Avrebbe potuto segnare una doppietta, se quel colpo di testa fosse finito in rete nel primo tempo: "Bè, quello me lo sono mangiato". Ora testa subito al Catania: “Non vediamo l'ora di affrontare il Catania, andremo in Sicilia belli carichi”.