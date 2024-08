Benevento: oggi riposo, domani doppia, venerdì a porte aperte Stabilito il programma di allenamento della settimana che porta alla sfida di Catania

Come stabilito dal programma degli allenamenti, quella di oggi è giornata di riposo per i giallorossi, che riprendono domani con una doppia seduta. Appuntamento all'Imbriani alle 9,30, bis nel pomeriggio alle 17,15.

Venerdì è invece stata stabilita la seduta a porte aperte e a cui possono assistere i tifosi della strega. Si lavora di pomeriggio e l'orario è lo stesso del giorno precedente, le 17,15. Una buona occasione per i tifosi che possono salutare i propri beniamini in partenza per una sfida che ha già il sapore di un confronto di altissima classifica.

Sabato 31 si replica alla stessa maniera, di pomeriggio alle 17,15, Domenica 1 settembre è invece l'immediata vigilia della sfida del Massimino. Allenamento di rifinitura alle 9,30 all'Antistadio Imbriani, alle 14 partenza in pullman societario per Roma Fiumicino, dove in volo si raggiungera Catania.

Lunedì mattina è prevista la consueta rifinitura in terra etnea, alle 21,15 la partita tra rossoazzutti e giallorossi al Massimino.