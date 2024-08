Il Catania ufficializza Montalto e conta di utilizzarlo col Benevento Faggiano chiude anche per il trequartista ex Atalanta U23, Jimenez

Il Catania comincia ad allargare la base del suo organico, che contro il Sorrento era formato solo da 13 elementi, oltre i giovani della Primavera. La società etnea ha finalmente ufficializzato Adriano Montalto, attaccante di Erice, 36 anni, il campionato scorso nelle file della Casertana (12 gol in 26 partite) e il 22enne Jimenez, di proprietà della Salernitana, ma l'anno scorso in forza all'Atalanta U23 (18 gare, 3 gol). Trequartista di origini spagnole, ma nato a Milano, è cresciuto nel Seregno ed ha militato per due stagioni nel Vicenza. Toscano conta di utilizzarli entrambi già contro il Benevento.

L'opera di Faggiano continua senza soluzione di continuità: i prossimi due obiettivi sono i due ex Lecco, Guglielmotti e Lunetta.

Nella foto Montalto e Jimenez, ultimi acquisti del Catania