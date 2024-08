Il Catania ha sbloccato gli acquisti che teneva in "stand by" Toscano potrà avere lunedì sera un organico più adeguato alle ambizioni etnee

Che il mercato del Catania si fosse sbloccato si era capito con le prime ufficializzazioni (Montalto, Jimenez e Raimo). E ora Faggiano va come un treno: stamattina ha annunciato anche Guglielmotti, centrocampista del Lecco, e a breve farà lo stesso per il terzino Lunetta. Si dà per fatto anche l'arrivo di De Rose, un fedelissimo di Toscano. Come dire che anche con un pizzico di ritardo, la squadra etnea si riappropria della sua etichetta di favorita di questo campionato. Toscano, nonostante la sua squadra sia in queste ore un “porto di mare” attende non poche risposte dalla sfida di lunedì contro il Benevento.