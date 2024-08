Benevento, in chiusura la trattativa col difensore Oukhadda del Modena Marocchino con cittadinanza italiana: terzino destro con propensione offensiva

Il Benevento sta per regalarsi un nuovo difensore. La trattativa conShady Oukhadda (Abano Terme, 17 gennaio 1999) marocchino con cittadinanza italiana, terzino destro che ha una decisa propensione offensiva, è quasi in chiusura. Manca poco per chiudere l'affare. Oukhadda ha giocato negli ultimi 3 anni a Modena, di cui gli ultimi due in serie B (54 presenze). In carriera ha militato con Albissola, Siena e Gubbio in serie C. Per lui è la prima esperienza al Sud.