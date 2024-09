La serie C e le sue immancabili sorprese Comandano due out siders, alcune favorite sono già attardate

(f.s.) Torrisi ha già ricevuto il benservito dal Trapani, Pazienza ha ottenuto una fiducia a tempo. Benvenuti in serie C. Sono passate appena due giornate e già è successo di tutto. Due grandi annunciate sono già in crisi: il presidente Antonini ha aggredito la Lega Pro come chi vuole assolutamente cogliere grandi obiettivi e due giornate gli sono bastate per cercare un nuovo nocchiero. Nella vicina Irpinia hanno invece già dato i sette giorni a Pazienza, che si gioca il futuro affrontando il suo passato, ovvero la sorpresa (ma mica tanto...) Cerignola.

Ah, dimenticavamo... Comandano due out siders, che non sembra neanche giusto più chiamare sorprese. Lucani e ofantini ci sanno fare e le risorse economiche non mancano. Magari non vinceranno il campionato, ma staranno lassù fino alla fine. Se non fosse “proibito” ci scommetteremmo... Il Picerno si rigenera ogni anno, anche se cede i migliori: hanno venduto Murano e preso Volpicelli. Ebbene l'ex Pineto, in due partite, ha già segnato 3 gol. In vetta alla classifica dei cannonieri, oltre a lui ci sono Cuppone del Cerignola e Emmausso del Foggia. Il Cerignola dimostra una volta di più che l'appetito vien mangiando e in questi primi giorni del “dopo-mercato” si è regalato Vittorio Parigini, che era svincolato. L'attaccante torinese, lo ricordano in molti, ha vestito la maglia giallorossa nel primo anno di serie A del Benevento.

Inseguono in tanti, alcuni hanno nomi illustri, dal Catania stesso al Foggia di Emmausso e Zunno e dell'ultimo arrivato Gargiulo, fino al Potenza e il brioso Giugliano.

Alcune “favorite” della vigilia sono attardate, ma siamo ancora alla seconda giornata e parlare di ritardo in classifica con appena 6 punti messi in palio finora sembra davvero esagerato.

Certo, chi vuole vincere, vuole farlo subito: ecco perchè le posizioni di Avellino e Trapani fanno storcere il muso ai propri tifosi.

Anche a Benevento qualcuno ha trovato modo di polemizzare, ma il secondo tempo al Massimino fa pensare che la squadra abbia buone potenzialità per rimettersi subito in carreggiata. Domenica arriva il Potenza al Vigorito (già avviata la prevendita dalle ore 12:00 di oggi 3 settembre 2024 e fino alle ore 21:30 dell’8 settembre), forte della buona posizione di classifica e di quella sfida di Coppa vinta quindici giorni fa. Ma il campionato, si spera in casa giallorossa, è un'altra cosa.

Nella foto Emmausso del Foggia (dall'account Facebook della società)