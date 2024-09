Benevento, Carli ospite a Ottogol: segui la diretta LIVE Le parole del direttore tecnico giallorosso dopo la chiusura del mercato

Marcello Carli torna a parlare. Il direttore tecnico giallorosso è ospite di Ottogol, dove avrà modo di commentare la sconfitta del Benevento a Catania, ma soprattutto di analizzare il lavoro svolto in sede di mercato.

CATANIA - "Nel primo tempo abbiamo fatto male, inutile girarci intorno. Se 5 o 6 ragazzi giocano sotto ritmo, allora la partita la subisci. C'è stato un impatto non giusto per una partita di livello. Loro hanno creato delle situazioni per fare gol, nel primo tempo se lo sono meritato. Si può sbagliare, ma se lo fai perché non tieni un livello giusto, questo fa rabbia. I punti valgono adesso, così come alla fine del campionato. Non cerco alibi, dobbiamo impattare meglio ed è una cosa che dobbiamo risolvere. La realtà è che eravamo lunghi e poco intensi. Se non c'è questo nella fase di non possesso, allora non giochi bene. Nel secondo tempo la storia è stata diversa perché eravamo corti e giocavamo con intensità. Abbiamo perso la partita perché il primo tempo è stato di basso livello: questo non possiamo permettercelo"