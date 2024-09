Benevento, fermi Pinato e Borello, ma gli altri crescono. LE FOTO Tre gol di Manconi da centravanti mobile, incrocio per Acampora. Partitina anche per Tosca

La seduta a porte aperte, svolta sotto lo sguardo attento del presidente Oreste Vigorito, regala squarci di speranza sulle condizioni dei giallorossi in vista della partita contro il Potenza di domenica sera. Si allenano a parte, ma intensamente in quattro: Meccariello, Capellini, Tosca e Carfora. Tutti e quattro sono avviati verso la migliore condizione, tra loro quello più vicino al recupero è certamente Alin Tosca che gioca anche la partitina finale.

Gli unici a rimanere fermi, benchè sono in tenuta da gioco e seduti sulla panchina, sono Pinato e Borello. Di Pinato e della sua “sofferenza pubica” abbiamo già detto: domani ci sarà il referto della risonanza per saperne di più. A sottoporsi a esami strumentali sarà anche il neo acquisto Borello, che si teme abbia subito una distrazione muscolare: ovvio che si spera che i test siano negativi. Fermo anche Viscardi per una botta, ma nulla di grave.

Auteri mischia le carte per le sue solite esercitazioni tattiche. Sono aggregati anche due ragazzi della Primavera entrambi difensori, Marrone e Mirashi, quest'ultimo un diciassettenne di un metro e 91, nato in Italia (a Cattolica) ma di origine albanese. Il tecnico schiera per tutto il pomeriggio Berra centrale, insieme a Mirashi, con Oukhadda, che denota una forma più che accettabile sulla corsia di destra. Il marocchino si disimpegna con grande ardore sulla destra, mostrando alcune progressioni di grande efficacia.

A centrocampo l'altra novità è Agazzi, che, reintegrato dopo essere stato a lungo sul mercato, ha smaltito completamente i malanni che gli hanno fatto saltare mezza preparazione. Giocano senza problemi Acampora (che colpisce un incrocio dei pali) e Viviani, che mostra discreta continuità. Si mette in mostra Manconi, che segna tre gol, da punta centrale, facendo in pratica l'elastico coi centrocampisti che giocano dietro di lui: è il movimento che tante volte lo ha portato al gol anche quando giocava con l'Albinoleffe.

Nella partitella finale, ancora una sorpresa: al centro di una delle due difese c'è Alin Tosca, che sta bene e sembra utilizzabile per domenica. Al di là di qualche inevitabile problema di inizio stagione, Auteri avrà la possibilità di scegliere con tranquillità l'undici da mandare in campo inizialmente contro il Potenza. Anche le eventuali soluzioni nuove (Oukhadda esterno, Berra centrale) non sembrano poter complicare i piani del tecnico di Floridia. Al centro della difesa ci sono molte possibilità, da Capellini, che si è mosso bene anche facendo solo differenziato, a Tosca.

A centrocampo può pesare l'assenza di Pinato, ma, oltre a Viviani e Acampora, la cui forma cresce, c'è sempre Simonetti pronto all'uso, con un Talia decisamente in condizione.

Nella foto Taddeo Oukhadda e Talia in contrasto