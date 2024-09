Strega, buon compleanno! Il Benevento compie 95 anni: l'augurio è quello di rivivere presto le ultime gioie

Nacque in piena depressione economica la Strega del calcio sannita: 6 settembre 1929, appena una settimana dopo il crollo di Wall Street, che trascinò nel baratro tutte le economie mondiali. C'era il Fascismo in quei tempi in Italia e la squadra non poteva che chiamarsi “Littorio Benevento”, indossando una inedita casacca azzurra. Il primo campionato a cui partecipò, di cui si hanno riscontri statistici, fu quello di Terza Divisione Regionale.

Da quel giorno di anni ne sono trascorsi 95, non tutti lieti, che hanno però costituito una storia ammiccante e suggestiva. Buoni gli anni del “dopoguerra” con la B sfiorata in più occasioni, storico il 75/76, che fece quasi toccare con mano la conquista della serie cadetta, prima di lasciare la promozione al Lecce in un finale di campionato da incubo. Tanta serie C (50 campionati, compresi una decina di C2), non pochi tra i Dilettanti (serie D, Interregionale, Cnd), infine il picco improvviso degli ultimi anni sotto la presidenza di Oreste Vigorito che ne ha completamente cambiato i connotati, con la promozione in B del 2015/16 e la prima in A l'anno successivo (2016/17), fino alla stagione dei record con Pippo Inzaghi in panchina e culminata con la seconda salita dalla serie B alla massima serie nel 2019/20.

Questo compleanno ritrova la “vecchia Strega” nuovamente in serie C, il campionato in cui ha fatto segnare le maggiori presenze: una ragione di più per augurarle di rivivere presto le gioie di questi ultimi anni, soffiando con rinnovato entusiasmo sulle sue 95 candeline giallorosse.