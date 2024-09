Nella prossima settimana gli stage per il Benevento femminile Raduno a Foglianise per le ragazze nate dal 2008 al 2012

In vista della prossima stagione sportiva 2024-2025, nei giorni martedì 10 e giovedì 12 settembre, alle ore 17:00, presso il Campo Sportivo Comunale di Foglianise (BN), si svolgeranno gli stage per le categorie Femminili Nazionali Under 15 e Under 17.

Il raduno è dedicato alle ragazze nate nel 2008/2009/2010/2011/2012.

Tutte coloro che sono interessate a partecipare, possono contattare la responsabile Donatella Di Pietro al 392 1849649.