Abbomaneti, penultimo giorno: altre 13 tessere Domani sera alle 23,59 si chiude la campagna 2024-25

Penultimo giorno della campagna abbonamenti denominata “L'Amor che move il Sannio e l'altre streghe”. Anche oggi si sono registrate altre 13 tessere di abbonamento sottoscritte, che portano il totale a 4.515. Un bel traguardo non c'è che dire, il migliore di sempre in serie C. Grazie all'amore dei propri tifosi il Benevento avrà sempre una base forte di presenze sugli spalti dello stadio. La campagna abbonamenti si chiude improrogabilmente domani alle 23,59. Il giorno prima di Benevento-Potenza.