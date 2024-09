Serie C, il sabato delle siciliane Vincono Catania (che balza in testa), Trapani e Messina. Primo acuto della Turris. Casertana, pari

Siciliane a tutta forza. Nel sabato della serie C vincono tutte e tre. Inizia il Catania a metà pomeriggio che sbanca il “Pozzo La Marmora” di Biella e stende la Juventus. Bianconeri ricchi di talenti, ma ingenui e teneri in difesa. Lì dove gli etnei di Toscano non hanno perdonato. Gol che apre le danze di Anastasio su punizione con la barriera juventina che si apre colpevolmente. Raddoppio in avvio di ripresa del redivivo Inglese in una difesa bianconera abbastanza disattenta. Gol della speranza juventina con una mezza girata da cineteca di Afena Gyan al 34' st, ma con un colpo di testa di Quaini che chiude i conti al 39' (3-1).

A Crotone arriva anche il primo acuto del Trapani di Salvatore Aronica, traghettatore in attesa di un allenatore di categoria. Vanno sotto i siciliani con un gran gol del bulgaro Kostadinov (15'). Il pari del Trapani arriva poco dopo la mezz'ora: l'ex giallorosso Benedetti (che aveva già colto la traversa su calcio da fermo) batte una punizione per la testa di Silvestri che fa da sponda per l'arrivo di Zuppel, che segna anche lui di testa. Nella ripresa il gol della vittoria di Kanouté con un tap in sotto misura dopo una iniziativa di grande suggestione di Karic. Vittoria significativa per la squadra trapanese (2-1).

La terza siciliana ad esultare è il Messina che rifila un poker di reti al povero Taranto di Gautieri (4-1), che pure era passato in vantaggio con Ardizzone. Il Messina ha risposto con un rigore di Luciani, il vantaggio di Garofalo, il terzo gol di Anatriello e la gran rete finale di Frisenna.

Senza gol la sfida tra Picerno e Casertana: gli uomini di Manuel Iori portano via dal Curcio un preziosissimo pareggio.

Infine prima vittoria anche della Turris sul Latina con due spettacolari gol con tiri da lontano (2-0): il primo con Scaccabarozzi, il secondo nella ripresa con un sinistro incredibile di Morrone.

Il Catania raggiunge in vetta il Picerno a quota 7. Solo il Cergnola oggi avrebbe la possibilità di rimenere a punteggio pieno, sbancando il Partenio. Queste le gare di oggi: Sorrento-Team Altamura (18,30); Avellino-Cerignola (20,45), Beevento-Potenza (20,45), Foggia-Monopoli (20,45) e Giugliano-Cavese (20,45).