Benevento-Potenza, in campionato supremazia giallorossa I sanniti (al di là del successo lucano in Coppa ad agosto) hanno vinto le ultime 4 sfide

26 precedenti tra Benevento e Potenza con prevalenza di vittorie sannite soprattutto tra le mura amiche. Al di là del successo ottenuto in Coppa Italia lo scorso mese di agosto, in campionato il Potenza non ha mai vinto prima d'ora in terra sannita. Anzi nelle 13 volte che è sceso alle falde della Dormiente (nei campionati di C2 e C1) ha perso ben 12 volte, cogliendo un solo pareggio, anche se pesante perché fu quello nella finale play off del 2007, terminata 1 a 1 dopo i tempi supplementari e che permise ai lucani di staccare il biglietto per la C1.

Nella lunga, ma non proprio corposa, storia di questa sfida balzano agli occhi alcune vittorie roboanti dei giallorossi, a cominciare dal 4-1 del 5 maggio 1935, la prima volta al Santa Maria degli Angeli (all'andata a Potenza avevano vinto i lucani per 2 a 1). Anche nel 46/47 finì in goleada: 6-0 a favore di un Benevento che vinse il suo girone di C, dando però un bel po' di forfait nel girone finale per la promozione in serie B e lasciando i sogni dentro al cassetto. Netto anche il successo a Potenza il 20 marzo del '49 sotto un'abbondante nevicata. Il Benevento mise al sicuro il risultato in meno di mezz'ora: prima la doppietta dell'ungherese Welish (3' e 7'), poi il terzo gol di Pastore (27') a sancire il punteggio finale di 3 a 0.

Anche nei tempi moderni il dominio giallorosso è stato netto, tanto da registrare 4 vittorie di fila nelle ultime 4 partite disputate. Nel 2008/09 2 a 0 al Vigorito (21 dicembre '08: gol di Clemente e Castaldo), 3-1 al Viviani (17 maggio 09: Cattaneo, Clemente, Nolè, Bueno), l'anno scorso 1-0 nel Sannio (30 ottobre '23, rete di Masciangelo), 2 a 0 in Lucania (7 marzo '24: grande doppietta di Lanini). Complessivamente sono 15 su 26 partite disputate le vittorie sannite, 5 quelle dei lucani.

Nella foto l'esultanza di Masciangelo dopo il gol che è valsa l'ultima vittoria sannita al Vigorito