Perlingieri: "Ho lavorato per la squadra, mi è mancato il gol" Poi aggiunge: "Gran primo tempo, altre volte non c'eravamo riusciti"

“Supermario” Perlingieri si è preso il Benevento anche senza segnare. Una bella prestazione, di sacrificio, di appoggio per gli altri che si avvalgono del suo gioco. “Sono contento per stasera – dice - abbiamo giocato bene, Gran primo tempo, altre volte non c'era riuscito. Contento della vittoria. Sono molto bravo a lavorare per la squadra, mi è mancato il gol. Sono però contento che abbiamo vinto”. Racconta lui stesso tutto il lavoro che ha fatto: “A volte Ferrara era in difficoltà, sono andato a dargli una mano. Ci troviamo benissimo. La fase di non possesso l'abbiamo fatta bene, sono contento. Noi giovani abbiamo un bel rapporto coi grandi, mi avevano dato il consiglio di andare sul primo palo e non l'ho fatto. Oggi stavo riuscendo a fare un gol sporco, quando mi ha dato la palla Acampora, peccato non esserci riuscito”. Il gruppo è forte, tra giovani e esperti: “Noi giovani lavoriamo molto sull'atteggiamento, non sbagliamo nulla, perchè già i grandi non sbagliano niente. Siamo chiamati sempre a fare qualcosa in più dei grandi. Il gol? Arriverà, ne sono certo”