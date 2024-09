Abbonamenti, i tifosi giallorossi non si tirano mai indietro Quest'anno record in serie C. Quello assoluto appartiene ad un campionato di B

Il presidente ci ha tenuto a ringraziare ancora una volta chi ha deciso di abbonarsi per il campionato in corso della strega. E regalerà la maglietta bianca, quella dedicata all'amore (ha in sovraimpressione la formula di Dirac, fisica quantistica, ma estremamente legata alle cose della vita), all'ultimo abbonato, che per uno scherzo del destino, è un bimbo e dunque assolutamente adeguato al “progetto giovane” della squadra giallorossa. 4.601, una cifra che rimane facilmente in memoria e che è la migliore mai fatta segnare in serie C dalla tifoseria giallorossa.

Ripercorriamo per un attimo qualche tappa delle vecchie campagne. Lo scorso anno ci si fermò a quota 3.740, che a sua volta segnava il record in terza serie. Ovvio che i record assoluti appartengano ai campionati superiori: 8.438 nel 2018/19 è il migliore di tutti, appartiene a quello della squadra allenata da Christian Bucchi, che chiuse il campionato di serie B con la disgraziata sconfitta ai play off ad opera del Cittadella. Al secondo posto ancora una stagione di B, quella successiva, che fu stravinta dallo squadrone di Pippo Inzaghi: gli abbonati furono 7.805. In serie A nel 2017/18 ci si fermò a quota 7.763, era la prima volta nella massima serie con la squadra allenata prima da Baroni e poi da De Zerbi. La seconda serie A, quello della stagione 20-21 rimase senza abbonati per colpa del Covid. Stessa storia anche nell'anno seguente (21-22) in serie B. Nell'anno della promozione dalla serie C alla B, il 2015/16, gli abbonati non furono tantissimi, 1.665. Le ultime partite ovviamente fecero segnare incassi clamorosi: furono 12.796 i presenti in Benevento-Lecce del 30 aprile 2016. Sempre a proposito di abbonamenti, uno dei numeri più alti dell'era Vigorito era stato quello della stagione 2009/10, successivo alla disgraziata finale col Crotone del campionato precedente: andarono ad abbonarsi in 3.329.

Un numero cospicuo di abbonati anche nella stagione “orribile” in B del 2022-23 culminata nella retrocessione in Lega Pro: gli abbonati erano 7.137. In questo campionato di C i tifosi giallorossi sono stati anche più forti delle recenti delusioni.

Gli abbonati dal 2008/09, l'anno del ritorno in C1

2008/09 1.328 serie C1 neo promossi

2009/10 3.329 serie C nord

2010/11 ---- serie C

2011/12 685 serie C

2012/13 1.723 serie C

2013/14 2.514 serie C

2014/15 1.779 serie C

2015/16 1.665 serie C

2016/17 4.742 serie B

2017/18 7.763 serie A

2018/19 8.438 serie B

2019/20 7.805 serie B vinta

2020/21 -------- Serie A Covid

2021/22 ------- Serie B Covid

2022/23 7.137 serie B

2023/24 3.740 serie C

2024/25 4.601 serie C