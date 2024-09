Cerignola, che tegola: per Cuppone rottura del crociato Il centravanti prelevato dal Pescara aveva già segnato 3 gol

Tegola inattesa per la capolista a sorpresa del girone C di serie C, l'Audace Cerignola. L'uscita dal campo domenica nella sfida col Giugliano dell'attaccante ex Pescara Cuppone non faceva presagire nulla di buono. E l'esame strumentale è stato impietoso: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo il comunicato della società pugliese: “Si comunicano le condizioni mediche del calciatore Luigi Cuppone a seguito dell’infortunio riportato nel corso di Audace Cerignola Giuliano. Le indagini diagnostiche hanno riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà sottoposto in giornata a nuovi accertamenti per valutarne l’intervento chirurgico. A Gigi va il nostro abbraccio e i nostri auguri di pronta guarigione.”.