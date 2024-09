Un "quinto anno" dirigerà Benevento-Foggia Arbitro esperto per una gara molto sentita nel capoluogo sannita

A dirigere Benevento-Foggia di domenica è stato designato Mattia Ubaldi di Roma 1, 34 anni, quinta stagione in Can C. Ubaldi, laureato in Ingegneria gestionale, ha diretto 50 partite in Lega Pro con 37 vittorie delle squadre di casa, 22 pareggi e 11 vittorie esterne, ha decretato 11 rigori e comminato 10 espulsioni. Ha un precedente col Benevento, si riferisce alla sorsa stagione, alla partita casalinga del 12 novembre 2003 contro il Giugliano terminata 2 a 2. Due i precedenti col Foggia: una vittoria e un pareggio per i satanelli.

A coadiuvare Ubaldi saranno Mario Chichi di Palermo e Marco Sucirello di Seregno. Quarto ufficiale Mauro Ganci di Enna.