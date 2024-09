Benevento, Nunziante regolarmente al lavoro Pomeriggio di riposo precauzionale per Eric Lanini

Nunziante regolarmente al lavoro coi compagni, Eric Lanini fermo a scopo precauzionale. Erano inconvenienti di poco conto quelli capitati nel corso della seduta a porta aperte per i due atleti del Benevento. Il portierino giallorosso, foggiano di nascita, ci tiene oltre modo ad esserci contro la squadra della sua città (dove per altro non ha mai giocato) e sarà regolarmente al suo posto. Eric Lanini ha osservato un pomeriggio di riposo dopo quella pericolosa distorsione alla caviglia dovuta ad un atterraggio non comodo dopo uno stacco di testa. Non è fortunato con le sue caviglie l'attaccante torinese, che già nel finale dello scorso campionato fu costretto ad un lungo stop. Ora si spera che sia veramente un problema di poco conto e già domani dovrebbe riprendere ad allenarsi regolarmente.

Chi ha ripreso è stato invece Riccardo Capellini che mercoledì ieri era rimasto fermo in via precauzionale. Purtroppo a fine allenamento si è fermato di nuovo per il fastidio alla coscia sinistra.